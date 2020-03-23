«Ребята, остановитесь». Поклонники завалили Бушар предложениями встречаться

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар обратилась к поклонникам в своём "твиттере".
Ранее Бушар пожаловалась на отсутствие бойфренда, в то время как она вынужденно пребывает на карантине, вызванном пандемией коронавируса. После этого на электронную почту теннисистки начало приходить множество писем с анкетами для знакомства.
«Мой агент только что сказал, что вы, ребята, присылаете на мою рабочую почту анкеты для знакомства. Вам нужно остановиться», – написала Бушар.
26-летняя Бушар — победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, финалистка Уимблдона и полуфиналистка Australian Open и «Ролан Гаррос».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.
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