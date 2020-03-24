«Теперь я болею за вас!» Берреттини обратился к фанатам в связи с эпидемией коронавируса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал на своей странице в "Инстаграме" обращение к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.
«Я пытаюсь понять, что происходит, но каждый раз путаюсь. Чем больше я пытаюсь найти правильный ответ, тем больше мне кажется, что есть только один вариант действий. Следуйте рекомендациям экспертов и соблюдайте дистанцию, но в то же время не оставляйте своих близких.
Нужно быть дисциплинированными, стойкими и чуткими одновременно, чтобы соблюдать правила, не сдаваться и понимать, что ситуацию нельзя недооценивать.
Давайте попробуем помочь друг другу, как мы бы поступили со своей семьёй. Давайте уважать правила и пользоваться моментом, чтобы отдохнуть и спланировать наше будущее. Я знаю, будет тяжело, но давайте постараемся сделать всё возможное.
Это идеальный момент, чтобы показать, из чего мы сделаны, использовать наш ум и время, чтобы стать ещё сильнее, чем раньше.
Мои мысли с людьми, которые борются с вирусом в больницах, с теми, чьих семей это коснулось. Теперь я болею за вас!» – написал Берретини.
Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено до 7 июня.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
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