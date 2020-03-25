Навратилова: в теннисе всем всё равно, какая у кого ориентация

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова призналась, что не испытывала проблем из-за нетрадиционной ориентации. Чешская теннисистка стала одной из первых известных и успешных спортсменок, совершивших каминг-аут.

«В теннисе всем всё равно, какая у кого ориентация. Игроки ценят поступки, уважают друг друга за классный теннис, а не ориентацию.

Лично у меня никогда не было проблем в отношениях с другими спортсменками из-за моей гомосексуальности», — сказала Навратилова в эфире шоу «Открытый разговор с весёлыми людьми».

Ранее Навратилова неоднократно призывала теннисистов не скрывать нетрадиционную ориентацию. Как-то она даже призналась, что до сих пор не может поверить в нежелание теннисистов рассказывать о своей гомосексуальности.