Победителя 9 ТБШ Хьюитта, осуждённого за изнасилование, досрочно освободят из тюрьмы

Бывший теннисист Боб Хьюитт будет условно-досрочно освобождён из тюрьмы, сообщает Boston Globe.

80-летний Хьюитт отбывает тюремное заключение. В 2015 году его признали виновным в изнасиловании девочек 12 и 13 лет, а также в домогательствах к 17-летней. Преступления Хьюитт совершил в 80-х и 90-х годах прошлого века, когда работал тренером.

В итоге бывший теннисист из Южной Африки провёл в тюрьме 3,5 года из шести, к которым он был приговорён. Отсидев необходимый для прошения об условно-досрочном освобождении срок, Хьюитт попросил выпустить его из тюрьмы. Прошение было удовлетворено, Хьюитта освободят 24 апреля.

Хьюитт является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. За свою карьеру он выиграл девять турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Боб Хьюитт. Преступление и наказание… через 40 лет Знаменитый парный игрок Боб Хьюитт осуждён за изнасилования своих малолетних учениц. Вспоминаем другие случаи нарушения закона в теннисе.