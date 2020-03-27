Победителя 9 ТБШ Хьюитта, осуждённого за изнасилование, досрочно освободят из тюрьмы

Бывший теннисист Боб Хьюитт будет условно-досрочно освобождён из тюрьмы, сообщает Boston Globe.
80-летний Хьюитт отбывает тюремное заключение. В 2015 году его признали виновным в изнасиловании девочек 12 и 13 лет, а также в домогательствах к 17-летней. Преступления Хьюитт совершил в 80-х и 90-х годах прошлого века, когда работал тренером.
В итоге бывший теннисист из Южной Африки провёл в тюрьме 3,5 года из шести, к которым он был приговорён. Отсидев необходимый для прошения об условно-досрочном освобождении срок, Хьюитт попросил выпустить его из тюрьмы. Прошение было удовлетворено, Хьюитта освободят 24 апреля.
Хьюитт является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. За свою карьеру он выиграл девять турниров «Большого шлема» в парном разряде.
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