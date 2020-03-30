Уимблдон отменят впервые с 1945 года

Вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сообщил, что организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира в среду, 1 апреля. Турнир будет отменён впервые с 1945 года.

«Отмена – это единственное решение, в котором есть смысл. Есть возможность сыграть позже на грунте, но невозможно играть травяные турниры в октябре, нельзя играть на траве, когда она сырая», – приводит слова Хордорфа Ubitennis.

Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На данный момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) приостановил подготовку болбоев к Уимблдону.