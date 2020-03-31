«Ну вот когда ты успела так вырасти?!» Веснина поделилась новой фотографией дочери

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии полуторагодовалой дочери Лизы. В ноябре 2015 теннисистка вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. 20 ноября 2018 года у пары родилась дочь.

«Ну вот когда ты успела так вырасти?! Стараемся оставаться активными во время нашей самоизоляции», – написала Веснина.

Посмотреть фотографию можно на странице Елены Весниной в «Инстаграме».

Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой. Елена выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Хобарте (Австралия) и Истбурне (Англия) в 2013 году, а также в Индиан-Уэллсе (США) — в 2017-м.