Роддик: у Джоковича перевес в личных встречах с Федерером, Надалем, Марреем. Он безумен

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал успехи в карьере серба Новака Джоковича. Роддику удалось стать единственным игроком, который имеет положительный баланс встреч в более чем пяти матчах с первой ракеткой мира. Роддик пять раз победил Джоковича и потерпел четыре поражения.
«Если Новак сравняется с Рафаэлем Надалем или Роджером Федерером в количестве выигранных «Больших шлемов», важную роль сыграет история личных встреч между ними.
У Новака перевес по личным встречам с каждым теннисистом, с которым он встречался больше двух раз: с Роджером, с Рафой, с Энди Маррем и так далее. Он безумен. Если они решат посостязаться, с таким резюме будет тяжело поспорить», – приводит слова Роддика Tennis World USA.
Ранее Джокович показал, как проводит время с сыном во время карантина.
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