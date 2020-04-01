«Мой любимый мэйджор в году». Павлюченкова прокомментировала отмену Уимблдона
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова отреагировала на решение организаторов Уимблона об отмене предстоящего розыгрыша старейшего турнира планеты.
«Очень грустно слышать об отмене Уимблдона, это мой любимый мэйджор в году. С ним у меня связано не только много счастливых воспоминаний, но и день рождения, который выпадает на время проведения турнира.
Безусловно, решение организаторов имеет место в той ситуации, в которой мы все находимся. Сейчас важно оставаться в безопасности и сохранять силы», — цитирует Павлюченкову WTA в «Инстаграме».
Лучшим результатом россиянки на Уимблдоне стал выход в четвертьфинал в 2014 году. Действующей чемпионкой соревнований является Симона Халеп из Румынии.
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