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«Мой любимый мэйджор в году». Павлюченкова прокомментировала отмену Уимблдона

«Мой любимый мэйджор в году». Павлюченкова прокомментировала отмену Уимблдона
Теннис / WTA 0

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова отреагировала на решение организаторов Уимблона об отмене предстоящего розыгрыша старейшего турнира планеты.

«Очень грустно слышать об отмене Уимблдона, это мой любимый мэйджор в году. С ним у меня связано не только много счастливых воспоминаний, но и день рождения, который выпадает на время проведения турнира.

Безусловно, решение организаторов имеет место в той ситуации, в которой мы все находимся. Сейчас важно оставаться в безопасности и сохранять силы», — цитирует Павлюченкову WTA в «Инстаграме».

Лучшим результатом россиянки на Уимблдоне стал выход в четвертьфинал в 2014 году. Действующей чемпионкой соревнований является Симона Халеп из Румынии.

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