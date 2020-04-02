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Свитолина комично отреагировала на отмену Уимблдона. Видео

Свитолина комично отреагировала на отмену Уимблдона. Видео
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение организаторов отменить Уимблдон в 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила в «Инстаграме» видео, на котором она открывает рот под песню All by Myself в исполнении Селин Дион.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Свитолиной.

Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На текущий момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

Турнир будет отменён впервые с 1945 года. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 936 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 471 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 194 тыс.

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