«Не-е-ет!» Теннисисты отреагировали на отмену Уимблдона-2020

Теннисисты и теннисистки прокомментировали решение организаторов отменить Уимблдон в 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это первый с 1945 года случай, когда Уимблдон пришлось отменить.
«Что же, увидимся в 2021-м», — написала Йоханна Конта в своём «твиттере».
«Меня так опечалили эти новости. Это турнир моей жизни, и так будет всегда», — написала Барбора Стрыцова в своём «твиттере».
«Не-е-ет!» — так отреагировала Донна Векич в своём «твиттере».
«Очень жаль, что в этом году не будет Уимблдона. Прошлогодний финал навсегда останется одним из самых счастливых дней в моей жизни. Но сейчас в мире происходят более важные события, чем теннис, а Уимблдон вернётся», — написала Симона Халеп в своём «твиттере».
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