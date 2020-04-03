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Свитолина выложила психоделический ролик со своим участием

Свитолина выложила психоделический ролик со своим участием
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает придумывать новые ролики, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсменка опубликовала новый ролик, в котором сделала себе непропорционально маленькое тело для размеров головы.

Видео можно посмотреть на странице Свитолиной в сервисе Tik Tok.

Многие теннисисты уже неоднократно призывали всех не выходить из дома без необходимости.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 50 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 200 тыс.

Ранее Свитолина «клонировала» себя для танца.

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