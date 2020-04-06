«Расслабься». Калинская поделилась фотографией в купальнике
Российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию в купальнике.
«Расслабься, в жизни могут быть взлёты и падения», – написала Калинская.
Посмотреть фотографию можно на странице Анны Калинской в «Инстаграме».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.
Рейтинги туров были заморожены после 52-й недели, Калинская занимает 112-ю строчку. На турнире в Акапулько (Мексика), который проходил с 24 по 29 февраля, Калинская завершила выступление в первом круге, уступив представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 4:6.
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