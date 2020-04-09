Корне потренировалась дома, пользуясь паками воды в качестве гантелей

59-я ракетка мира из Франции Ализе Корне показала, как можно тренироваться дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила в «твиттере» видео тренировок, на которых гантелями служат паки с минеральной водой.
«У вас дома нет груза? Не проблема. Вот несколько упражнений для ног, которые можно выполнять с обычными паками воды.
Не забывайте утилизировать бутылки по завершении карантина», — подписала Корне видео.
Видео тренировки доступно на «Чемпионате».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось.
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