Корне потренировалась дома, пользуясь паками воды в качестве гантелей

59-я ракетка мира из Франции Ализе Корне показала, как можно тренироваться дома в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила в «твиттере» видео тренировок, на которых гантелями служат паки с минеральной водой.



«У вас дома нет груза? Не проблема. Вот несколько упражнений для ног, которые можно выполнять с обычными паками воды.



Не забывайте утилизировать бутылки по завершении карантина», — подписала Корне видео.

Видео тренировки доступно на «Чемпионате».



Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка COVID-19 произошла в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось.