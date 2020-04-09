Энди Маррей и его жена запустили челлендж и бросили вызов чете Федереров

Британский теннисист Энди Маррей и его жена Ким запустили челлендж, в котором предлагают известным личностям из мира тенниса и их вторым половинкам потренироваться в технике владения мячом. Их задача — на двоих выполнить 100 ударов по мячу, не дав ему опуститься на землю.
«100 ударов с лёта — бросаю вызов всем игрокам и болельщикам. Во время съёмки видео между нами не возникло споров, хоть мне и кажется, что последний удар был направлен мне чётко в голову.
Думаю, я не один, кто хотел бы посмотреть, как Роджер и Мирка играют друг с другом», — подписал британец ролик, выложенный в своём «твиттере».
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.
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