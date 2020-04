Мария Шарапова проиграла Габриэле Сабатини в финале виртуального US Open

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в финале виртуального розыгрыша US Open уступила представительнице Аргентины Габриэле Сабатини. Организаторы объявили о проведении виртуального Открытого чемпионата США, в котором победитель будет определяться с помощью голосования в соцсетях турнира.



На пути к финалу Шарапова одолела Маргарет Корт, Жюстин Энен, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.



Сабатини в ходе турнира победила Серену Уильямс, Крис Эверт, Ким Клейстерс и Эверт.



Участниками виртуальных турниров US Open стали победители соревнования прошлых лет. Шарапова выиграла US Open в 2006 году.



Ранее победителем мужского виртуального US Open стал бывший российский теннисист Марат Сафин. В финале он победил испанца Рафаэля Надаля.

Мария Шарапова опубликовала номер своего телефона. Зачем? Россиянка Мария Шарапова предложила своим фанатам присылать ей сообщения на специальный телефонный номер и пообещала лично ответить на них.