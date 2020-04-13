Мария Шарапова проиграла Габриэле Сабатини в финале виртуального US Open
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в финале виртуального розыгрыша US Open уступила представительнице Аргентины Габриэле Сабатини. Организаторы объявили о проведении виртуального Открытого чемпионата США, в котором победитель будет определяться с помощью голосования в соцсетях турнира.
На пути к финалу Шарапова одолела Маргарет Корт, Жюстин Энен, Мартину Навратилову и Штеффи Граф.
Сабатини в ходе турнира победила Серену Уильямс, Крис Эверт, Ким Клейстерс и Эверт.
Участниками виртуальных турниров US Open стали победители соревнования прошлых лет. Шарапова выиграла US Open в 2006 году.
Ранее победителем мужского виртуального US Open стал бывший российский теннисист Марат Сафин. В финале он победил испанца Рафаэля Надаля.
Мария Шарапова опубликовала номер своего телефона. Зачем?
Россиянка Мария Шарапова предложила своим фанатам присылать ей сообщения на специальный телефонный номер и пообещала лично ответить на них.
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