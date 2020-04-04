Мария Шарапова опубликовала номер своего телефона. Зачем?

Карантин трудно переносить не только теннисистам, которые не имеют возможности нормально тренироваться, но и их поклонникам. Россиянка Мария Шарапова нашла интересный способ поддержки своей армии фанатов, опубликовав номер телефона, на который все желающие могут прислать сообщения.

Красота дня. Мария Шарапова сказала теннису: «До свидания!» Самая обаятельная и привлекательная теннисистка России, а может и всего мира, закончила карьеру. Как же так, Маша?

Многократная чемпионка турниров «Большого шлема», которая совсем недавно объявила о завершении карьеры, пока не хочет терять свою многочисленную аудиторию. Чтобы фанаты не забывали Марию, теннисистка старается вести активную жизнь в соцсетях. Шарапова несколько раз обращалась к болельщикам на страницах своих соцсетей с различными советами о том, как вести себя в условиях пандемии коронавируса: «Я понимаю, что это очень сложное время – для всех нас, где бы мы ни находились. Но если и бывает момент, когда нужно сплочённо работать ради общей цели, он уже наступил. Пожалуйста, оставайтесь дома, особенно если у вас есть такая возможность. Пожалуйста, отнеситесь к ситуации серьёзно и слушайте власти».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте PorscheNewsroom.

Кроме того, россиянка пообщалась в видеочате с фоловерами, после чего спортсменка опубликовала небольшое видео, показав на ноутбуке многочисленные открытые окна с собеседниками.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Марии Шараповой.

Предполагалось, что экс-первая ракетка мира будет отвечать на вопросы 45 минут, однако общение продлилось около двух часов. «Спасибо за два лучших часа, на которые я только могла рассчитывать! Было много слёз, смеха, вина (я пила чай, но в следующий раз не совершу эту ошибку)», — написала Шарапова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

И вот теперь Мария призналась, что хочет поддерживать более тесную связь с болельщиками в это непростое время, и предложила акцию, которую можно назвать условно «Алло! Шарапова у телефона!». Теннисистка предлагает всем желающим написать ей смс-сообщение на специальный номер: «На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»!» — написала Шарапова в своём «твиттере».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Марии Шараповой.

Также теннисистка написала, что ждёт от фанатов рассказов о том, как они проводят время, просила задавать вопросы и даже присылать рецепты. Правда чуть позже Мария уточнила, что в ближайшее время по техническим причинам она сможет ответить только тем, кто присылает сообщения из США и Канады, но постарается в ближайшее время наладить двухстороннюю связь и с жителями других стран.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Любопытно, что Мария Шарапова оказалась не единственной теннисисткой, предложившей фанатам прямое общение через смс-сообщения. Американская теннисистка Слоан Стивенс тоже выложила свой телефонный номер, чтобы поддержать болельщиков в нелёгких условиях карантина. «Не знаю, смогу ли я ответить каждому, но приложу усилия! Надеюсь, что наше общение поможет всем нам. Не могу дождаться ваших сообщений», — написала Стивенс в своём «твиттере».