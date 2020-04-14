Гаэль Монфис назвал четырёх любимых футболистов

Французский теннисист Гаэль Монфис, бойфренд украинки Элины Свитолиной, назвал четырёх любимых футболистов и признался, что поддерживает «Пари Сен-Жермен».

«У меня есть три или четыре футболиста, которых я люблю. Конечно, есть два монстра: Криштиану Роналду и Лионель Месси. Помимо них, я обожаю Килиана Мбаппе. Я поддерживаю «ПСЖ», это влияет, но я думаю, что он невероятно хорош. Следующим, я думаю, я назову Сон Хын Мина, он будто вундеркинд. У него сумасшедший талант, чтобы выйти один на один и забить гол. Я его большой фанат», – приводит слова Монфиса Get French Football News.

В этом году Монфис стал победителем турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Монпелье (Франция). В рейтинге ATP, замороженном из-за приостановки теннисного сезона, Монфис располагается на 9-й строчке.