Серена Уильямс выполнила челлендж Роджера Федерера. Видео

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс приняла челлендж, который запустил Роджер Федерер, опубликовав соответствующий ролик в своём «инстаграме». Ранее Федерер показал видео, на котором он, стоя вплотную к стене, отбивает мячик ракеткой.
Если у вас не отображается видео челленджа в исполнении Уильямс, его можно посмотреть на «Чемпионате».
18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 16 апреля коронавирусом в мире заразилось более 2 млн человек. Умерло более 134 тыс. заразившихся, ещё около 515 тыс. выздоровело.
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