Медведев: кому бросил бы вызов в киберспорте? Сыграл бы с Дзюбой в FIFA

Россиянин Даниил Медведев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, рассказал о влиянии режима самоизоляции на тренировки и подготовку к возобновлению сезона.



«Если говорить чисто со спортивной точки зрения, то тут не так обидно, как если бы у тебя была травма, потому что тут условия равны для всех. Сейчас теннис далеко не на первом месте, как и в принципе весь спорт. Почти не осталось соревнований, только в некоторых странах что-то проводится. Совершенно нормально к этому отношусь, надеюсь, скоро всё закончится — или вакцину придумают, или еще что-то.



Мы сами не знаем, как правильно вести тренировки. У меня большая команда, сейчас со мной только тренер по теннису. В принципе, мы работаем так же, как если бы через 2 недели был турнир, другой вопрос, что если я скажу, что ничего не хочу, хочу лежать на кровати, то так и будет. Но у меня есть желание совершенствоваться, тренироваться, поэтому работаем в обычном режиме. Посмотрим, на сколько меня хватит.



Что касается киберспорта, то на приставке я играю в две игры — в Rainbow Six и Fortnite, мне это нравится, расслабляет, но стараюсь не проводить за ними по 12 часов в день. Считаю, что у меня неплохо получается играть. Кому бы из спортсменов я бросил вызов в киберспортивных играх? В FIFA с Дзюбой бы сыграл», — сказал Медведев в программе «Все на Матч!».