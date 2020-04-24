Маррей: теннис станет последним видом спорта, который вернётся к своему привычному виду

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей дал свой прогноз относительно того, когда теннисисты снова смогут вернуться на корт. Напомним, на сегодняшний день сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.



«Предположим, что в сентябре дела в Европе наладилятся и организаторы будут готовы провести „Ролан Гаррос“. В это же время в условной ЮАР может продолжаться эпидемия и правительство Франции не будет принимать оттуда самолёты. Что мы имеем? Турнир лишается ряда игроков, которые на тот момент находили в ЮАР и, как следствие, проигрывает в зрелищности и продажах.



Всё это наводит на мысли о том, что теннис станет последним видом спорта, который вернётся к своему привычному виду и расписанию», — цитирует Маррея CNN.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 184 тыс. смертей. Излечилось более 721 тыс. человек.