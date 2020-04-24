Фоньини: играть в этом году будет очень сложно. Кроме того, не хочу выступать без зрителей

Итальянец Фабио Фоньини считает, что возобновить теннисный сезон в этом году будет очень трудно. Напомним, что все турниры отложены до 13 июля.
«Время от времени я скучаю по теннису, по соревнованиям. Но думаю, что играть в этом году будет очень сложно. Проводить теннисные турниры в разных странах мира в таких условиях почти невозможно.
Кроме того, лично я хочу играть в присутствии зрителей. Я предпочитаю выступать, когда всё полностью нормально, а не с частичными ограничениями, не без зрителей и так далее. А ещё представьте себе, что будет, если все игроки и тренеры соберутся на одном турнире, и кто-то из них окажется заражён коронавирусом. Начнётся настоящий хаос», — сказал Фоньини во время совместной прямой трансляции в «Инстаграме» с Новаком Джоковичем.
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