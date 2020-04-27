Александр Зверев: предпочёл бы играть без зрителей, нежели не играть совсем

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал приостановку теннисного сезона.

«Я бы предпочёл играть без зрителей, нежели не играть совсем. Это безопаснее, почему нет? Самая большая проблема состоит в том, что нам приходится путешествовать по всему миру.



Лучше играть, чем просто тренироваться. Это очевидно. Но нужно во всём находить позитивные моменты. Конечно, все мы предпочли бы сейчас играть на грунтовых турнирах в Европе, но если это невозможно, мы просто будем проводить время с пользой, чтобы быть готовыми к возобновлению сезона», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.