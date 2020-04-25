Зверев: чувствовал, что был близок к победе на ТБШ перед приостановкой сезона

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о текущей ситуации с приостановкой турнира из-за пандемии коронавируса. В январе 2020 года Зверев впервые в карьере дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема» в Австралии. Теперь немецкому теннисисту придётся обходиться без спорта как минимум до середины июля.

«Я чувствовал, что очень хорошо играю, был близок к победе на турнире «Большого шлема». Моя подача становилась всё лучше и лучше. Мне было очень комфортно на корте. В то же время мне не надо было защищать в рейтинге большое количество очков. Поэтому, конечно, текущая ситуация расстраивает. Я мог подняться в рейтинге, но сейчас есть более важные дела.

US Open? Пока сложно сказать. Сложно представить, что будет дальше. В США сезон турниров на «харде» должен стартовать в конце июля – начале августа. Я думаю, что ATP нужно посмотреть на ситуацию и подобрать варианты. Возможно, стоит провести турниры в Европе, а не в США. Европейские страны немного опережают США в плане ситуации с коронавирусом. Лично я бы предпочёл играть без зрителей, чем не играть вообще», — цитирует Зверева DPA.