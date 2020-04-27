Надаль — о возобновлении сезона: я настроен очень пессимистично

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал приостановку теннисного сезона из-за пандемии коронавируса.
«Много раз говорили, что все мы переживаем трудные времена. Шаг за шагом ситуация становится менее тяжёлой, но мы прошли через тяжёлых полтора месяца и множество невосполнимых потерь. Я надеюсь, это займёт месяцы, а не годы, потому что существует и экономическая проблема. Много людей могут потерять работу.
Теннисистам предстоит провести тяжёлую работу по восстановлению физической формы, потребуется дисциплина. Чем скорее мы сможем продолжить, тем лучше. Что касается возобновления сезона, я настроен очень пессимистично», — приводит слова Надаля The National.
Напомним, теннисный сезон приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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