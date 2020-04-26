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Источник: теннисный сезон не будет возобновлён раньше 3 августа

Источник: теннисный сезон не будет возобновлён раньше 3 августа
Теннис / ATP 0

Приостановка теннисных турниров будет продлена в третий раз, теперь до 3 августа, сообщает Marca. По информации издания, об этом совместном решении вскоре объявят Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA). Для обеих организаций ясно, что соревнования нельзя возобновить, пока у участников есть проблемы с передвижением по миру. Закрыты и границы США, где должен пройти US Open. Так что 3 августа тоже не окончательная дата. Хорошо, если до US Open удастся провести хотя бы турнир в Цинциннати.

Это будет уже третье продление приостановки теннисных соревнований в мире. Сначала отменили грунтовой сезон, в настоящее время турниры приостановлены до окончания травяного сезона – 13 июля.

АТР и WTA объединились, чтобы помочь игрокам с низким рейтингом, финансово пострадавшим из-за отмены турниров. Их возобновление, пока нет вакцины от коронавируса, маловероятно.

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