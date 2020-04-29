Украинский теннисист ответил Тиму, который негативно отозвался о низкорейтинговых игроках

Украинский теннисист Илья Марченко, занимающий 200-е место в рейтинге ATP, ответил австрийцу Доминику Тиму, который ранее заявил, что не планирует помогать низкорейтинговым игрокам.

«В любом случае, я думаю, нам нужно исправить систему, а не заниматься благотворительностью. Игроки должны получать то, что они заслуживают. А мы заслуживаем гораздо больше, чем получаем сейчас. У низкорейтинговых игроков нет спонсоров, на их матчи не ходят зрители, но без них теннис бы не существовал», — написал Марченко в своём «твиттере».

Ранее сербский теннисист Новак Джокович сообщил о создании фонда помощи игрокам с низким рейтингом, которые лишились доходов из-за отмены турниров. Он призвал ведущих теннисистов мира собрать средства. В ответ Тим заявил, что не планирует помогать низкорейтинговым игрокам. По его мнению, многие из теннисистов из-за пределов топ-100 недостаточно профессиональны.