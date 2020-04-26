Тим раскритиковал идею Джоковича о поддержке низкорейтинговых теннисистов

Третья ракетка мира австриец Доминик Тим раскритиковал идею лидера рейтинга АТР серба Новака Джоковича о создании фонда помощи низкорейтинговым теннисистам во время пандемии коронавиуса.
«Ни один из теннисистов с низким рейтингом не борется за выживание. Я видел игроков в ITF, которые не отдают себя спорту на сто процентов. Многие из них совершенно не профессиональны. Я не понимаю, почему должен давать им деньги? Я бы предпочёл пожертвовать деньги людям и учреждениям, которые действительно нуждаются в этом.
Нет такой профессии в мире, где вам гарантирован успех и высокий доход в начале вашей карьеры. Никто из топ-теннисистов не получал ничего просто так. Мы все должны были бороться, чтобы подняться в рейтинге», — приводит слова Тима Kronen Zeitung.
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