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Маррей разгромил Зверева, Циципас обыграл Феррера на виртуальном турнире в Мадриде

Маррей разгромил Зверева, Циципас обыграл Феррера на виртуальном турнире в Мадриде
Теннис / ATP 0

На виртуальном турнире в Мадриде, который проходит в теннисном симуляторе на приставке, состоялись четвертьфинальные матчи. В отличие от поединков группового раунда, здесь теннисисты и теннисистки играли полноценный сет — из шести, а не из трёх геймов.

В мужском турнире в полуфиналы вышли Энди Маррей, Диего Шварцман, Стефанос Циципас и Давид Гоффен. Британец отдал лишь гейм Александру Звереву, аргентинец обыграл Фабио Фоньини со счётом 6:3, грек разобрался с Давидом Феррером (6:2), а бельгиец разгромил Бенуа Пэра — 6:0.

Кибертеннис. Mutua Madrid Open Virtual Pro (м). 1/4 финала
29 апреля 2020, среда. 16:05 МСК
Энди Маррей
Окончен
6 : 1
Александр Зверев

Женские матчи получились более упорными. Разгромом завершилась только игра Каролины Возняцки с Йоханной Контой — 6:0 в пользу датчанки, недавно завершившей свою карьеру в реальной жизни. В полуфинале Каролина встретится с Кики Бертенс, победившей Белинду Бенчич со счётом 6:4. Поединки Фионы Ферро с Донной Векич и Сораны Кырсти с Бьянкой Андрееску закончились тай-брейками, на которых верх взяли Ферро и Кырстя.

Кибертеннис. Mutua Madrid Open Virtual Pro (ж). 1/4 финала
29 апреля 2020, среда. 18:00 МСК
Сорана Кырстя
Окончен
7 : 6
Бьянка Андрееску
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