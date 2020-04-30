Маррей разгромил Зверева, Циципас обыграл Феррера на виртуальном турнире в Мадриде

На виртуальном турнире в Мадриде, который проходит в теннисном симуляторе на приставке, состоялись четвертьфинальные матчи. В отличие от поединков группового раунда, здесь теннисисты и теннисистки играли полноценный сет — из шести, а не из трёх геймов.
В мужском турнире в полуфиналы вышли Энди Маррей, Диего Шварцман, Стефанос Циципас и Давид Гоффен. Британец отдал лишь гейм Александру Звереву, аргентинец обыграл Фабио Фоньини со счётом 6:3, грек разобрался с Давидом Феррером (6:2), а бельгиец разгромил Бенуа Пэра — 6:0.
Женские матчи получились более упорными. Разгромом завершилась только игра Каролины Возняцки с Йоханной Контой — 6:0 в пользу датчанки, недавно завершившей свою карьеру в реальной жизни. В полуфинале Каролина встретится с Кики Бертенс, победившей Белинду Бенчич со счётом 6:4. Поединки Фионы Ферро с Донной Векич и Сораны Кырсти с Бьянкой Андрееску закончились тай-брейками, на которых верх взяли Ферро и Кырстя.
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