Вавринка отреагировал на предложение Федерера объединить ATP и WTA

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал предложение соотечественника Роджера Федерера, который выступил за объединение ATP и WTA. Вавринка считает, что к идеям Федерера могут прислушаться.
«Твит Роджера удивил всех, ведь с предложением выступил величайший игрок. В целом, когда он что-то говорит, к этому прислушиваются. Стоит только Роджеру что-то сказать, изменения происходят гораздо быстрее. Он входит в совет игроков, обсуждает вопросы с Джоковичем и Надалем.
Но разговоры об объединении ATP и WTA запустил не Федерер, они идут уже на протяжении некоторого времени. Это довольно сложный процесс, на который требуется время. Если ATP и WTA найдут решение, объединение может интересно повлиять на будущее тенниса», – цитирует Вавринку L’Equipe.
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