Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка отреагировал на предложение Федерера объединить ATP и WTA

Вавринка отреагировал на предложение Федерера объединить ATP и WTA
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал предложение соотечественника Роджера Федерера, который выступил за объединение ATP и WTA. Вавринка считает, что к идеям Федерера могут прислушаться.

«Твит Роджера удивил всех, ведь с предложением выступил величайший игрок. В целом, когда он что-то говорит, к этому прислушиваются. Стоит только Роджеру что-то сказать, изменения происходят гораздо быстрее. Он входит в совет игроков, обсуждает вопросы с Джоковичем и Надалем.

Но разговоры об объединении ATP и WTA запустил не Федерер, они идут уже на протяжении некоторого времени. Это довольно сложный процесс, на который требуется время. Если ATP и WTA найдут решение, объединение может интересно повлиять на будущее тенниса», – цитирует Вавринку L’Equipe.

Руководители АТР и WTA поддержали предложение Федерера об объединении тура
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020