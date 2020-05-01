Вавринка отреагировал на предложение Федерера объединить ATP и WTA

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал предложение соотечественника Роджера Федерера, который выступил за объединение ATP и WTA. Вавринка считает, что к идеям Федерера могут прислушаться.

«Твит Роджера удивил всех, ведь с предложением выступил величайший игрок. В целом, когда он что-то говорит, к этому прислушиваются. Стоит только Роджеру что-то сказать, изменения происходят гораздо быстрее. Он входит в совет игроков, обсуждает вопросы с Джоковичем и Надалем.

Но разговоры об объединении ATP и WTA запустил не Федерер, они идут уже на протяжении некоторого времени. Это довольно сложный процесс, на который требуется время. Если ATP и WTA найдут решение, объединение может интересно повлиять на будущее тенниса», – цитирует Вавринку L’Equipe.