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Эжени Бушар поделилась летним фото в купальнике

Эжени Бушар поделилась летним фото в купальнике
Эжени Бушар поделилась летним фото в купальнике
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото в купальнике.

«Скучно», — написала Бушар.

Посмотреть фотографию можно на странице Эжени Бушар в «Инстаграме».

Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году теннисистка добралась до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В настоящее время Эжени занимает 332-е место в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.

Напомним, теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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