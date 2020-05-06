Елена Веснина на примерах рассказала о тонкостях перехода из юниорского во взрослый теннис

Олимпийская чемпионка, экс первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина подробно рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются юные теннисисты и их родители в период перехода с юниорского на взрослый уровень.
«Переход из детского тенниса во взрослый… Так как тема очень серьёзная, то буду пытаться раскрывать её частями.⠀
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Начну с того, что переход из юниорского спорта во взрослый — один из самых сложных периодов в жизни любого спортсмена.⠀
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Не многие знают, но в женском теннисе есть ограничения количества турниров по возрасту (лимит) — т. е. пока теннисистке не исполнится 18 лет, она может играть максимум 8-10 турниров WTA и только два турнира «Большого шлема».
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Кому-то это покажется ничтожно мало, но ввели эти ограничения не просто так, а дабы избежать ошибок прошлых лет, поскольку хрупкая психика подростка в 14-15 лет может не справиться со свалившейся на неё славой, вниманием, психологической ответственностью.
Печальных примеров много. Один из самых известных, наверное, был у американской теннисистки Дженнифер Каприати. В 14 лет и 2 месяца она уже была в полуфинале «Ролан Гаросс», в 15 — в полуфинале Уимблдона и US Open. Также в 15 лет она стала олимпийской чемпионкой игр в Барселоне в 1992 году.
Невероятный талант, но потом пошли проблемы с законом, и таблоиды всех американских газет называли Каприати «идеальным примером перегоревшего спортсмена-вундеркинда». Хотя позже она всё равно стала первой ракеткой мира и выиграла три ТБШ.⠀
Для юной психики непросто справляться с постоянным давлением, соответствовать ожиданиям спонсоров, тренеров и родителей. Тяжело даже просто быть вдалеке от дома, друзей. Тяжело ежедневно нагружать свой организм по полной программе и не получать быстрого результата, а каждое поражение в таком возрасте обычно переносится крайне болезненно.
Поэтому, если у вас не получается в 16-17 лет крушить всех подряд во взрослом теннисе, не отчаивайтесь. Мой совет — отпустить ситуацию с рейтингом и сосредоточиться на совершенствовании техники, физической формы и игры в целом, поддерживать и верить в своего ученика (особенно в вашего ребёнка, не забываёте, что ваш ребёнок на корте один против всего мира, не нагружайте его ещё дополнительно).
Старайтесь показывать вживую матчи звёзд, а ещё полезнее — тренировки звёзд, чтобы будущий профессионал своими глазами наблюдал за тем, что даже у больших чемпионов бывают ошибки, и даже очень много, их не надо бояться. Помните о том, что у вас впереди ещё очень долгий путь.
Также очень многие юниоры (я была в их числе) сравнивают свои результаты со своими сверстниками. В моём возрасте Мария Шарапова уже в 17 лет выигрывала Уимблдон, а я только впервые играла в квалификации ТБШ. Или же Динара Сафина в 16 лет брала свой первый трофей WTA, тогда как я свой первый турнир выиграла аж в 26 лет. Хотя первый финал WTA сыграла в 21 год.
По сравнению с легендарными теннисистками моя карьера не была блестящей, но и блёклой я её точно не назову. Такие примеры должны только мотивировать. Конкуренция — это здорово, но у каждого своя дорога, свои достижения и своё время. Надо только много работать, мыслить позитивно и верить в свой успех», — написала Веснина в своём "инстаграме".
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