Андрей Рублёв: теннис в России был в упадке до момента, пока не появился Медведев

14-я ракетка мира Андрей Рублёв высоко оценил вклад Даниила Медведева в популяризацию тенниса в России.



«После того, что сделал Медведев, теннис снова стал популярным в России. Теннис в России был в упадке после того, как завершили Кафельников и Сафин. Никто на него не ходил. На Кубке Кремля я впервые за долгое время играл при практически полных трибунах. Это благодаря тому, что делает Даня», — заявил Рублёв во время прямого эфира с Марией Командной в её "инстаграме".



Напомним, в 2019 году Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР (София, Цинциннати, Санкт-Петербург и Шанхай). Также 24-летний уроженец Москвы пробился в финалы US Open и соревнований в Монреале, Вашингтоне и Барселоне.