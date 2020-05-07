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Андрей Рублёв: теннис в России был в упадке до момента, пока не появился Медведев

Андрей Рублёв: теннис в России был в упадке до момента, пока не появился Медведев
Теннис / ATP 0

14-я ракетка мира Андрей Рублёв высоко оценил вклад Даниила Медведева в популяризацию тенниса в России.

«После того, что сделал Медведев, теннис снова стал популярным в России. Теннис в России был в упадке после того, как завершили Кафельников и Сафин. Никто на него не ходил. На Кубке Кремля я впервые за долгое время играл при практически полных трибунах. Это благодаря тому, что делает Даня», — заявил Рублёв во время прямого эфира с Марией Командной в её "инстаграме".

Напомним, в 2019 году Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР (София, Цинциннати, Санкт-Петербург и Шанхай). Также 24-летний уроженец Москвы пробился в финалы US Open и соревнований в Монреале, Вашингтоне и Барселоне.

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