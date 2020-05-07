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Вавринка: нельзя просто ориентироваться на Федерера и говорить, что можешь достичь того же

Вавринка: нельзя просто ориентироваться на Федерера и говорить, что можешь достичь того же
Теннис / ATP 0

35-летний швейцарец Стэн Вавринка признался, что хотел бы играть в теннис на профессиональном уровне ещё несколько лет, и выразил восхищение спортивным долголетием своего соотечественника Роджера Федерера.

«Если я смогу играть в свой лучший теннис до 40 лет, будет просто великолепно. Но нельзя просто ориентироваться на Роджера Федерера и говорить, что можешь достичь того же самого. Он всегда в другой лиге. При этом приятно видеть, что он успешно играет так долго — это означает, что физически это реально.

Смотря на Роджера, думаешь о том, что и сам хочешь играть дольше. Мне уже 35, но я ещё не хочу завершать карьеру», — сказал Вавринка в разговоре с французской теннисисткой Ализе Лим, которая делает серию интервью Major Talk.

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