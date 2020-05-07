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Соболенко обыграла Саснович в финале выставочного турнира в Беларуси

Соболенко обыграла Саснович в финале выставочного турнира в Беларуси
Теннис / WTA 0

В Минске (Беларусь) завершился выставочный турнир Belarus Insurance Cup. Две самые звёздные участницы соревнований сразились в финале — 11-я ракетка мира Арина Соболенко в трёх сетах обыграла 119-й номер рейтинга WTA Александру Саснович — 4:1, 0:4, 4:3.

Участниками соревнования помимо Соболенко и Саснович стали: капитан команды Кубка Дэвиса Дмитрий Жирмонт, Иван Лютаревич, Юлия Готовко, Александр Булицкий, Кристина Дмитрук, Денис Жарин, Эвелина Ласкевич, Александр Калинин, Шалимар Тальби, Александр Леоненко, Анна Кубарева, Мартин Борисюк, Алена Фалей и Александр Згировский.

Соревнования прошли без зрителей. Организаторы заявили, что все спортсмены каждый день проходили медицинский осмотр. Также участники отказались от традиционных рукопожатий.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 264 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн.

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