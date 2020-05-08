«Мой любимый фитнес-тренер». Хачанов показал тренировку с семимесячным сыном

15-я ракетка мира 23-летний российский теннисист Карен Хачанов выложил видео домашней тренировки. Спортсмен решил сделать упражнение на мяче для фитнеса, но тут к нему на помощь приполз семимесячный сын Давид. Попытки отвлечь мальчика мячиком меньших размеров успеха не принесли, поэтому молодой отец взял сына на руки и использовал в качестве дополнительного утяжеления для выполнения своих упражнений. Ребёнку подниматься и опускаться в папиных руках понравилось.



«Я и мой любимый фитнес-тренер на карантине 24/7», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В активе Хачанова четыре титула, завоёванных на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Первый турнир АТР Карен выиграл в 2016 году в Чэнду. Наболее удачным у спортсмена стал 2018 год, когда Хачанов стал лучшим на соревнованиях в Париже, Марселе и на Кубке Кремля в Москве.