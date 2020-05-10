Свитолина: Монфис целый день занимается трансляциями

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей жизни в Швейцарии во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«В Швейцарии, где я нахожусь во время карантина, можно будет с понедельника заниматься на корте. Думаю, на следующей неделе мы попробуем поиграть. Всё зависит больше от Гаэля, потому что он целый день занимается своими трансляциями, поэтому мне предстоит его убедить пойти потренироваться.



Больше всего сейчас я скучаю по турниру в Риме. Я обожаю Рим начиная с еды до выступления на центральном корте. Это один из моих любимых турниров, особенно потому что я дважды там побеждала. Болельщики также добавляют атмосферы, даже когда я играла поздно ночью, всё равно было много зрителей. И ещё один турнир, который мне нравится, это турнир в Торонто, там много украинских болельщиков. Там всегда приятно выступать и наслаждаться игрой.

Что я думаю по поводу выступлений на турнирах без зрителей? Мне кажется, по атмосфере это будет больше напоминать тренировки. Как, например, когда мы тренируемся на арене Артура Эша перед началом US Open. Так что это будет странно, и настрой будет больше похож на тренировочный. Думаю, потребуется время, чтобы игроки обрели нужную мотивацию.



Сейчас у меня есть время, чтобы уделить внимание приготовлению еды. Вот, например, мои родители присылают фотографии украинских блюд, и я скучаю по такой еде ещё больше. Я стараюсь приготовить эти блюда тут, но многие из них трудные и требуют времени. Готовит ли Гаэль? Нет, но сам он очень требовательный. Если что-то не настолько хорошо, как он считает, то это сразу выбрасывается. Я постоянно под большим давлением, чтобы точно всё измерить, добавить специй столько, сколько нужно, и не переборщить (смеётся). И ещё он солит всё ещё до того, как пробует. Не знаю, возможно, мне стоит повесить плакат на кухне с этим правилом, что нужно сначала попробовать", — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины» со ссылкой на прямой эфир в «инстаграме» Бетани Маттек-Сэндс.