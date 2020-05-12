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Веснина — о карантине: когда же это всё закончится?!

Веснина — о карантине: когда же это всё закончится?!
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Спокойно и тихо… несколько месяцев назад мне бы это очень понравилось, но сейчас я мечтаю увидеть людей на улицах, как они гуляют, улыбаются друг другу и веселятся. Но сейчас все мысли о другом… Когда же это всё закончится?!» — написала Веснина.

Посмотреть фотографию можно на странице Елены Весниной в "Инстаграме".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде и победительницей трёх турниров WTA в одиночном разряде.

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