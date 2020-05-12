Хачанов — о коронавирусе: я не стал бы вакцинироваться

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
«Будем надеяться на лучшее. Все прогнозируют, что через недели две-три выйдем на пик, потом всё пойдёт на спад. Надеюсь, оно так и будет.
Теннис? Облом полный. Если быть реалистом, я думаю, вернёмся в сентябре. И это лучший расклад. Теннис – последний вид спорта, который начнёт функционировать.
Вакцина? Кто-то верит, что в ближайшее время это возможно? Прививку же должны тестировать полгода-год. Чисто теоретически я бы, наверное, не делал. Самый идеальный расклад – переболеть без симптомов. Но это не предугадаешь, так что лучше вообще не болеть. Но с учётом того, как всё развивается, рано или поздно все переболеют», — сказал Хачанов в прямом эфире в «Инстаграме» с Марией Командной.
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