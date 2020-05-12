ATP показала, как бы выглядели теннисисты, поменявшись причёсками

На официальной странице ATP в «Инстаграме» была опубликована забавная подборка.

Так бы выглядели 10 теннисистов из ATP-тура, если бы поменялись друг с другом причёсками.

Посмотреть подборку можно в официальном "инстаграме" ATP-тура.

Стефанос Циципас «поменялся» образом с Ником Кирьосом, Александр Зверев — с Гаэлем Монфисом, Янник Синнер — с Фрэнсисом Тиафо, Денис Шаповалов — с Феликсом Оже-Альяссимом, а Стэн Вавринка — с Григором Димитровым.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.