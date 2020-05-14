Гоффен надеется, что в ноябре и декабре этого года будет проведено несколько турниров

Бельгиец Давид Гоффен настроен не слишком оптимистично относительно возобновления нынешнего теннисного сезона, но всё же надеется, что в конце года может быть проведено несколько турниров. Напомним, что все соревнования были прерваны в начале марта из-за пандемии коронавируса, и на данный момент мужской и женский туры официально взяли паузу как минимум до 13 июля, однако высказываются опасения даже по поводу проведения Australian Open — 2021.



«Сначала я просто не верил, что всё будет так серьёзно. А сейчас считаю, что есть лишь слабый проблеск надежды. Мы можем сыграть несколько турниров в ноябре-декабре. При этом всё изменится — даты, места проведения соревнований… Мы ждём, ничего другого не остаётся», — сказал Гоффен в интервью L'Equipe.