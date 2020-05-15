Жена Джоковича рассказала, как муж хотел уйти из тенниса после фиаско в Майами в 2018 году

Елена Джокович, супруга первой ракетки мира серба Новака Джоковича, призналась, что теннисист был готов завершить карьеру в 2018 году после серии поражений. Точкой кипения стало неудачное выступление на турнире в Майами, где Джокович уступил французу Бенуа Пэру.
«Он сказал, что уходит из тенниса. Новак проиграл на турнире в Майами, это было ужасное поражение. После этого он собрал нас всех и сказал: «Ребята. Я заканчиваю». Я ответила: «Что?» И он продолжил: «Да, всё так. Поговорите с моими спонсорами, я хочу быть честен с ними. Я не знаю, делаю паузу на шесть месяцев или ухожу навсегда», — цитирует Елену Eurosport со ссылкой на интервью изданию In Depth.
В итоге Джокович вернулся на корт и в июле выиграл Уимблдон. В настоящее время он является первой ракеткой мира.
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