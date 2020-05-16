Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: могу играть и в 40 лет. Я не верю в границы

Джокович: могу играть и в 40 лет. Я не верю в границы
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, которому вскоре исполнится 33 года, допустил, что будет продолжать выступать в профессиональном туре до 40 лет. Отметим, что сейчас самым возрастным игроком в туре, регулярно выступающим в одиночном разряде, является хорватский гигант Иво Карлович, которому недавно исполнился 41 год.

«Хочу играть ещё долго и готов к тому, что очень скоро мне придётся радикально сокращать количество турниров, в которых принимаю участие. Конечно, не смогу долго выступать с той же интенсивностью, с какой играю сейчас, — проводить столько же матчей, так же часто путешествовать.

Могу играть и в 40 лет, но мне, скорее всего, придётся сфокусироваться на самых крупных турнирах плюс на тех стартах, которые много значат лично для меня. И я не верю в границы. Границы — это просто иллюзия разума или собственного „я“. У меня есть цели, но мотивируют меня не только рекорды. В первую очередь цели связаны с моим личностным ростом», — сказал Джокович в интервью изданию In Depth.

Жена Джоковича рассказала, как муж хотел уйти из тенниса после фиаско в Майами в 2018 году
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020