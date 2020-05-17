Мартин: у Маррея потрясающее чувство игры, а на Уимблдоне он смог справиться с давлением

Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист двух «Шлемов» в одиночном разряде американец Тодд Мартин, после завершения карьеры некоторое время тренировавший серба Новака Джоковича, оценил достижения британца Энди Маррея.



«Маррей добился серьёзных успехов. Не могу сказать, что сейчас он на одном уровне с Федерером, Джоковичем и Надалем, но он предан теннису сердцем и разумом. Чувствует игру гораздо лучше, чем большинство современных теннисистов. Когда Энди начинал карьеру, у него были странные резаные удары и полусвечки из-за слабого форхенда. Подавал он тоже хуже, чем мог, но у него сразу было потрясающее чувство игры. Уверен, все четверо будут в Зале теннисной славы.



Он добился невероятного успеха на Уимблдоне, справившись с очень серьёзной конкуренцией и давлением прессы. Это было невероятно. Когда я играл, то обычно был четвёртой-пятой ракеткой США и никого особо не интересовал. Так было проще в психологическом плане. Маррею, как и Тиму Хэнману до него, было намного сложнее.



Мы с Тимом дружим. Мне удалось победить его на Уимблдоне, когда он только-только начинал путь в теннисе, ему было 18 или 19 лет. Тем не менее он показал, как нужно справляться с давлением. А Энди пошёл по его стопам и в итоге превзошёл его достижения», — приводит слова Мартина Tennis 365.