Обладатель «Карьерного шлема» Маю: мы с Эрбером хотим завоевать медаль на ОИ в Токио

38-летний француз Николя Маю, сыгравший знаменитый трёхдневный матч на Уимблдоне-2010 с американцем Джоном Иснером, а позже собравший «Карьерный Большой Шлем» в паре со своим соотечественником Пьер-Югом Эрбером, признался, что ставит цель завоевать медаль на Олимпиаде в Токио. Олимпийские игры должны были пройти в этом году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.



«Перенос Олимпиады был вполне ожидаемым решением, так что оно точно не стало шоком. Я планировал свой сезон, исходя из Олимпийских игр, но быстро переключился на 2021 год. Чувствую, что смогу быть в форме в следующем сезоне. Пока слишком рано планировать что-то, но, конечно, мы с Пьером говорили о том, что хотим завоевать медаль. У нас общая цель.



Честно, я раздумывал о том, чтобы закончить в конце этого года. Теперь я перенесу эту раздумья на год. В моём возрасте сложно перестать играть, а потом вернуться, так что если я уйду из спорта, то наверняка сделаю это насовсем», — сказал Маю в интервью Ouest France.