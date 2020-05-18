ATP выплатит низкорейтинговым теннисистам по € 8 тыс., WTA — по € 9,6 тыс.

Стал известен размер выплат, которые получат низкорейтинговые теннисисты от WTA и ATP, сообщает Open Court.

По данным источника, выплаты получат спортсмены, которые занимают с 101-го по 500-е места в рейтингах ATP и WTA в одиночном разряде. От ATP теннисисты получат две выплаты по $ 4325 (€ 4 тыс.), от WTA — две выплаты по $ 5,2 тыс. (€ 4,8 тыс.). Сообщается, что размер выплат от ATP меньше, так как организация предоставляет игрокам гранты на перемещения во время сезона.

В парном разряде выплаты предоставят теннисистам, занимающим с 51-го по 175-е места рейтинга. ATP перечислит игрокам парного разряда в два раза меньше, чем игрокам одиночного — две выплаты по $ 2165 (€ 2 тыс.). От WTA теннисистки парного и одиночного разрядов получат одинаковое количество средств.

Выплаты от ATP не будут предоставлены спортсменам, которые заработали более $ 250 тыс. (€ 230 тыс.) за последний год или более $ 1 млн (€ 923 тыс.) за последние четыре года. В WTA критерии другие — на помощь не могут претендовать теннисистки, заработавшие больше $ 350 тыс. (€ 323 тыс.) за год, $ 1,4 млн (€ 1,29 млн) за четыре года или $ 3,5 млн (€ 3,23 млн) за всю карьеру.