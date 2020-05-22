Наоми Осака установила рекорд женского спорта, заработав за год $ 37,4 млн

Японская теннисистка Наоми Осака стала одной из двух женщин-спортсменок, попавших в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes. Заработав за последние 12 месяцев $ 37,4 млн, она установила рекорд женского спорта.
Второй женщиной, попавшей в топ-100, стала ещё одна теннисистка — американка Серена Уильямс. Её заработок составил $ 36 млн, что является 33-м местом (Осака — 29-я).
Кроме того впервые с 2016 года в рейтинг издательства попали сразу две спортсменки — четыре года назад это были Уильямс и Мария Шарапова. Начиная с 2012 года в данный рейтинг попадали лишь три спортсменки — помимо Серены и Марии восемь лет назад в топ-100 попадала ещё одна теннисистка, китаянка Ли На.
Напомним, за последний год Осака стала победительницей Открытого чемпионата США и Australian Open.
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