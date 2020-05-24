Мария Кириленко показала, как умеет чеканить футбольный мяч

Бывшая российская теннисистка Мария Кириленко продемонстрировала, как ловко умеет набивать футбольный мяч. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".
Видео доступно на «Чемпионате».
33-летняя Кириленко не выступает на профессиональном уровне уже более пяти лет. Её лучшим результатом в рейтинге АТР является 10-е место, которое она занимала в 2013 году. Мария выиграла шесть турниров категории WTA в одиночном разряде, трижды играла в четвертьфинальных матчах турниров «Большого шлема».
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухани (КНР).
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