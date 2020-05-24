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Супруга Джоковича выложила видео танца с Новаком на его день рождения

Супруга Джоковича выложила видео танца с Новаком на его день рождения
Теннис / ATP 0

Супруга первой ракетки мира серба Новака Джоковича Елена опубликовала видео, как она с мужем танцует в честь дня его рождения. Напомним, 22 мая Новаку исполнилось 33 года.

«Мы танцуем вместе — сейчас и всегда! Тебе уже 33! Танцуй со мной, держи меня ближе и ближе. Если тебе нравится, мы повторим это, только ближе и быстрее. С днём рождения, любовь моя! 33 — это особенное число», — написала Елена в «Твиттере».

Если у вас не отображается видео, можете посмотреть его по ссылке

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он не возобновится раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока не известно, состоится ли US Open. Организаторы рассматривают возможность проведения турнира в другом городе, а не в Нью-Йорке, где он проходит всегда. В то же время не исключается, что турнир отменят вовсе.

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