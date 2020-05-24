Циципас признался, что мечтает снять свой фильм

Шестая ракетка мира действующий победитель Итогового чемпионата ATP грек Стефанос Циципас признался, что в будущем хочет принять участие в съёмках фильма, и не обязательно в качестве актёра.



«Мечтаю сделать фильм. Не обязательно, чтобы я был в нём актёром — могу быть продюсером или сценаристом. Всё что угодно, чтобы внести вклад.



Какой это может быть жанр? Точно не фильм ужасов, не люблю. Думаю, либо приключенческий экшен, либо документальная история. Фэнтези или научная фантастика — тоже вариант.



Очень нравится Джордж Клуни. Он создавал отличные образы, в том числе в „Гравитации“, которая мне очень понравилась. Смотрел много фильмов и хотел бы создать что-то такого же уровня. У меня много идей, и было бы интересно реализовать их», — сказал Циципас в интервью «Евроспорту».