Тренер Надаля: возможно, если бы не Рафаэль, Федерер уже перестал бы играть в теннис
Франциско Ройг, второй тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, считает, рассказал о конкуренции между подопечным и другими теннисистами «Большой тройки», сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.
«Новак, Роджер и Рафа вместе на этом маршруте, в этой гонке. Они мотивируют друг друга. Возможно, если бы Рафы не было, Роджер уже перестал бы играть в теннис пять лет назад. Благодаря друг другу они становятся лучше.
У них огромные амбиции. Рафа очень любит побеждать и продолжает это делать. Я видел, как он побеждал на турнирах категории ATP 250 и был так этому рад. Тогда он выиграл 12 или 13 „Больших шлемов“, но по-прежнему играл на небольших турнирах и был счастлив», — сказал Ройг в подкасте Eurosport.
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